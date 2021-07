पकड़ी गई चीन की चोरी, भारत के लड़ाकू विमान तेजस को बता दिया अपना फाइटर जेट, जारी किया वीडियो

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, जुलाई 02: चीन की चोरी के किस्से आपने कई बार सुने होंगे, चाहे वह रूस के सुखोई के बारे में हो या अमेरिकी चीन के F22 के बारे में। चीन लगातार दुनिया के अलग अलग देशों से टेक्नोलॉजी चुराने का काम करता रहा है। चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी ने चोरी के दम पर चीन को इतना शक्तिशाली बना दिया है। चीन की कंपनियों ने दुनिया के हर देश में जाकर वहां के लोकतांत्रिक सिस्टम का फायदा उठाया और जमकर चोरियां की हैं। चीन में विश्व के हर सामान का कॉपी मिल जाएगी। लेकिन, अब चीन ने भारतीय विमान तेजस पर ही दावा ठोक दिया है।

ताइवान पर कब्जा जमाने की फिराक में चीन, पार्टी के 100वें बर्थडे पर जिनपिंग ने दिया संदेश

English summary

China's biggest lie has been caught. China released the video of the Indian fighter jet Tejas and told it as its own.