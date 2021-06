चीन की लैब में बंदरों पर खतरनाक प्रयोग, जीन्स बदलकर बनाए हजारों बंदर, जिनपिंग की सेना की निगरानी

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, जून 07: चीन अपनी हरकतों की वजह से इस दुनिया के लिए सबसे खतरनाक मुल्क बनता जा रहा है। कोरोना वायरस को चीन की प्रयोगशाला में ही बनाया गया है, ये करीब करीब हर महामारी विशेषज्ञ अब मानने लगे हैं, लेकिन इस बीच चीन को लेकर एक और बड़ा दावा किया गया है। एक विशेषज्ञ ने दावा किया है कि चीन बंदरों को लेकर एक खतरनाक और रहस्यमयी रिसर्च कर रहा है और चीन की सेना ही इस रिसर्च को करवा रही है। इस खुलासे के बाद एक बार फिर से हड़कंप मच गया है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में लाखों लोग बेमौत मारे जा चुके हैं।

English summary

China is doing dangerous research by changing the genes of monkeys in its laboratory. This research is being done under the supervision of the PLA.