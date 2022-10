शी जिनपिंग ने मांगा तीसरा कार्यकाल, 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले CPC के नेताओं को किया संबोधित

International

oi-Artesh Kumar

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की 16 अक्टूबर से होने वाली 20वीं कांग्रेस से पहले राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पार्टी के 300 से अधिक वरिष्ठ नेताओं के समक्ष बीजिंग में 'ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल' में कार्यकाल की उपलब्धियां प्रस्तुत कीं। रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग ने बैठक के दौरान भविष्य की योजनाएं बताकर उनसे पांच साल का तीसरा कार्यकाल देने का आग्रह किया। कांग्रेस में उनके इस प्रस्ताव पर सहमति जताए जाने की पूरी संभावना नजर आ रही है।

English summary

At the previous congress in 2017, the Constitution was amended to add Mr. Xi’s ideology, officially called “Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era”, elevating him on a par with Mao Zedong and Deng Xiaoping as the only leaders with eponymous ideologies in the Constitution. Only Mao and Mr. Xi were given those honours while in office.