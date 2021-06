ड्रैगन की पोल खोलने वाले ब्लॉगर को 8 महीने जेल, चीनी सैनिकों की मौत की संख्या पर उठाया था सवाल

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, जून 01: चीन की पोल खोलने वाले एक ब्लॉगर को चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी ने 8 महीने जेल की सजा सुना दी है। चीन के प्रख्यात ब्लॉगर ने भारत-चीन सैनिकों की भिड़ंत के बाद चीनी सैनिकों के मरने को लेकर सच्चाई का खुलासा कर दिया था। जिसके बाद चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी भड़क गई थी और अब ब्लॉगल को 8 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। भारत और चीनी सैनिकों के बीच पिछले साल गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें कई चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों के हाथों मारे गये थे और उसी बात की तस्दीक चीनी ब्लॉगदर ने कर दी थी।

English summary

The blogger Chou Ziming, who called the Chinese soldiers cowardly for the clashes with Indian soldiers in the Galvan Valley, has been sentenced to 8 months in jail.