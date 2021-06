चीन और पाकिस्तान की सीमा पर सामूहिक मोर्चाबंदी ? भारत ने 20 हजार सैनिकों को सीमा पर भेजा

International

नई दिल्ली, जून 16: चीन और पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों से बॉर्डर पर हलचल काफी तेजी से बढ़ानी शुरू कर दी है। पिछले साल जून महीने में ही गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की चीनी सैनिकों से झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे और 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों की मौत हुई थी। लेकिन, एक बार फिर से इस साल जून महीने में ही बॉर्डर पर हलचलें तेज हो गईं हैं। रिपोर्ट है कि चीन ने फिर से लाइन ऑफ एक्च्वल कंट्रोल यानि एसएसी पर सैनिकों और हथियारों की तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी है, वहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी अपने सैनिकों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। इन सबके बीच भारत ने भी 20 हजार सैनिकों को कश्मीर और लद्दाख में भेज दिया है। (सभी तस्वीर-फाइल)

China and Pakistan have intensified the stir. At the same time, India has also sent 20 thousand soldiers to the border. Are China and Pakistan building a barricade against India?