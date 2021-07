Video: अंतरिक्ष में रचा गया इतिहास, पहली बार NASA ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उगाई मिर्च

International

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 17 जुलाई: अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर धीरे-धीरे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन से जुड़ी समस्या को खत्म करने पर काम किया जा रहा है। ऐसे में अब अंतरिक्ष में मिर्च ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नासा ने अंतरारष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में मिर्च सफलतापूर्वक मिर्च का उगा ली है। नासा के चिली प्लांट हैबिटैट-04 अध्ययन के लिए 48 हैच मिर्च का एक बैच इंटरनेशन स्पेस स्टेशन भेजा गया, जो 5 जून को स्पेसएक्स कार्गो जहाज ऑर्बिट (कक्षा) पर पहुंचा। लगभग एक महीने के बाद लाल और हरी मिर्च में वहां इजाफा होने लगा है। स्पेस में भेजे गए बीज एस्पानोला इम्प्रूव्ड न्यूमेक्स (न्यू मैक्सिको) हैच ग्रीन चिलीज हैं, जिन्हें नियमित रूप से हरे रंग में खाया जाता है और लाल होने पर बारीक पाउडर बनाया जाता है।

🌶️ Chile peppers are spicing up the @Space_Station!

Recently, @astro_kimbrough added water to NASA’s Plant Habitat-04 experiment. In less than 4⃣ months, @NASA_Astronauts will pick their first harvest. Follow along as these space peppers kick up the heat: https://t.co/KpCVpd850U pic.twitter.com/KS3qvRoz22