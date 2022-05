Twitter के CEO पराग अग्रवाल ने 2 टॉप अफसरों को निकाला, नई भर्ती पर लगाई रोक

International

oi-Artesh Kumar

सैन फ्रांसिस्को, 13 मई : ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने दो टॉप अफसरों का हटा दिया है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने कंपनी में नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। बता दें कि, ट्विटर को खरीदने के लिए एलन मस्क के 44 अरब डॉलर के सौदे की घोषणा पिछले महीने की गई थी। खबरों की माने तो अभी इसके शेयरधारकों और नियामकों के समर्थन की आवश्यकता है। जानकारी के मुताबिक 2022 तक इस अधिग्रहण के पूरा होने की उम्मीद की जा रही है।

English summary

Twitter announced the departure of two top leaders in a major shakeup that comes as billionaire Elon Musk is working to close a dollar 44bn deal to acquire the company.