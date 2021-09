कनाडा चुनाव में बाजीगर नहीं बन पाए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जीतकर भी 'हार' गई लिबरल पार्टी

International

oi-Abhijat Shekhar

ओटावा, सितंबर 21: कनाडा में दो साल पहले चुनाव कराने का दांव प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर करीब करीब उल्टा पड़ गया और वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बनते बनते बच गये। आपको याद होगा कि अटल बिहारी बाजपेयी ने अपने शासन के पांच साल पूरे होने से पहले ही चुनाव कराने का ऐलान करते हुए सरकार को भंग कर दिया था और फिर चुनाव में बीजेपी हार गई थी। कुछ कुछ ऐसा ही कनाडा चुनाव में भी हुआ है। हालांकि, जस्टिन ट्रूडो बाजपेयी की तरह हारे तो नहीं है, लेकिन वो बाजीगर भी नहीं बन पाए।

कनाडा चुनाव: जस्टिन ट्रूडो का फिर प्रधानमंत्री बनना करीब-करीब तय, कांटे की टक्कर में मिली बढ़त

English summary

Prime Minister Justin Trudeau has missed out on an absolute majority in the Canadian parliamentary election. Know why Justin Trudeau was disappointed even after holding elections 2 years ago?