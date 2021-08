कनाडा चुनाव: जस्टिन ट्रूडो हार सकते हैं प्रधानमंत्री का चुनाव, ओपिनियन पोल में विरोधी पार्टी ने बनाई बढ़त

International

oi-Abhijat Shekhar

ओस्लो, अगस्त 29: कनाडा में लोकसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है और ऐसा पहली बार हो रहा है, जब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पार्टी पर हार का खतरा मंडरा रहा है। कनाडा में पिछले दो हफ्तों से लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चल रहा है और ताजा ओपिनियन पोल से पता चला है कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी पिछड़ रही है। कनाडा में 20 सितंबर को मतदान होने हैं और जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी का वोट प्रतिशत में प्रमुख विपक्षी कंजरवेटिव पार्टी की तुलना में पीछे चलने का अनुमान लगाया गया है।

English summary

For the first time in the Canadian election, PM Justin Trudeau's party seems to be lagging behind in opinion polls.