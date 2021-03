Burger King ने कहा- औरतों की जगह किचन में...तो लोगों ने जमकर लगाई फटकार, KFC ने भी धोया

International

लंदन: इंटरनेशनल महिला दिवस के मौके पर बर्गर किंग का एक ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है और बर्गर किंग के इस ट्वीट पर जमकर हंगामा हो रहा है। लोग बर्गर किंग के ट्वीट को महिला विरोधी करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कम से कम महिला दिवस के मौके पर बर्गर किंग को ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए था। सोशल मीडिया यूजर्स बर्गर किंग को उसके ट्वीट के लिए जमकर ट्रोल कर रहे हैं। लोगों से जमकर फटकार मिलने के बाद अब बर्गर किंग ने ट्वीट हटा लिया है।

बर्गर किंग का महिला विरोधी ट्वीट

दरअसल, महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को बधाई देने के लिए बर्गर किंग ने एक ट्वीट किया था। मगर बर्गर किंग के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर जमकर हंगामा मच गया। लोगों ने बर्गर किंग कंपनी को जमकर फटकार लगानी शुरू कर दी और सोशल मीडिया पर ट्रोल होने से बर्गर किंग ने डरकर अपने विवादित ट्वीट को हटाने का फैसला कर लिया। बर्गर किंग ने अपने ट्वीट में लिखा था 'महिलाओं को जगह किचन में'। बर्गर किंग के इस ट्वीट से लोग काफी गुस्से में आ गये और कंपनी के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। लोगों ने कंपनी की मानसिकता को महिला विरोधी बताया। वहीं, केएफसी ने भी बर्गर कंपनी को अपने अंदाज में डांट पिलाई।

हालांकि, बर्गर किंग ने अपने ट्वीट के रिप्लॉय में लिखा खा कि 'हमारे किचन में सिर्फ 20 प्रतिशत शेफ ही महिलाएं हैं और अगर वह हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं तो उनका स्वागत है। हम इस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बढ़ाकर इस लिंगानुपात को बदलना चाहते हैं। इसे लेकर हमने एक अभियान चलाया है'। इसके साथ ही बर्गर किंग ने एक और ट्वीट में लिखा था कि 'हमें महिलाओं के लिए एक नया स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च करने में गर्व महसूस हो रहा है। हमारे इस प्रोग्राम से बर्गर किंग के महिला कर्मचारियों को अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिलेगी'

बर्गर किंग ने अब माफी मांगी

सोशल मीडिया यूजर्स से जमकर ट्रोल होने के बाद और जमकर फटकार मिलने के बाद अब बर्गर किंग ने बकायदा माफी मांगते हुए अपने पुराने ट्वीट को डिलिट कर दिया है। बर्गर किंग ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 'हमने आपकी आवाज को सुना और अपने पुराने ट्वीट को हटाने का फैसला किया है। हम मानते हैं कि हमारा ट्वीट गलता था और उसके लिए हम माफी मांगते हैं। हमारा मकसद इस तरफ ध्यान आकर्षित करने का था कि हमारे किचन में ब्रिटेन में सिर्फ 20 प्रतिशत प्रोफेशनल महिला शेफ हैं और हम अपने किचन में महिला शेफ की उपस्थिति को बढ़ाना चाहते हैं और हमारे ट्वीट कम मकसद इस दिशा में लिंगानुपात को सुधारना था।'

We hear you. We got our initial tweet wrong and we’re sorry. Our aim was to draw attention to the fact that only 20% of professional chefs in UK kitchens are women and to help change that by awarding culinary scholarships. We will do better next time.