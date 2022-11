'किडनी' खराब होने के बाद भी 411 दिनों तक 'कोरोना' से लड़ता रहा जंग, मौत को मात देकर लौटा घर

International

oi-Artesh Kumar

ब्रिटेन (Britain) में एक कोरोना (Covid-19) मरीज 411 दिनों के बाद स्वस्थ हो गया। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है क्योंकि इतने लंबे समय तक कोई भी मरीज कोरोना वायरस से ग्रसित नहीं रहा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस व्यक्ति का किडनी ट्रांसप्लांट भी हो चुका है, इसके बावजूद कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम के साथ वह कैसे एक साल से ज्यादा वक्त तक जिंदा रह पाया, यह सोचने वाली बात है। स्काई न्यूज के मुताबिक ब्रिटिश व्यक्ति 2020 में कोरोना पॉजिटिव हुआ था।

English summary

A British man who had Covid for 411 days, said to be longer than anybody else in the world, has been cured, local media reports said. The patient first tested positive in December 2020, Sky News reported. The patient already had a weakened immune system after a kidney transplant when he had tested positive.