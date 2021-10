ब्रिटेन की महारानी को है नौकर की तलाश, बड़े-बड़े अधिकारियों से ज्यादा सैलरी और सुविधाएं, जानिए शर्तें

International

oi-Abhijat Shekhar

लंदन, अक्टूबर 18: ब्रिटेन की महारानी को क्लीनर की तलाश है और उसके लिए बकिंघम पैलेस से बकायदा विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें क्लीनर को दी जाने वाली सुविधाएं और सैलरी के बारे में बताया गया है। विज्ञापन में सफाई कर्मी की योग्यता और उसके अनुभव पर भी अच्छा खासा ध्यान दिया गया है। सबसे खास बात ये है कि सफाई कर्मी में अच्छे वैल्यूज होने चाहिए।

English summary

The Queen of Britain is looking for a sweeper at Buckingham Palace and the salary and facilities offered for that position are astonishing.