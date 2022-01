कलयुग का 'श्रवण कुमार'... पिता को वैक्सीन लगवाने पीठ पर बिठाकर 12 किलोमीटर पैदल चला बेटा

International

oi-Abhijat Shekhar

ब्रासीलिया, जनवरी 16: कोरोना महामारी से बचने के लिए इंसानों के पास सिर्फ वैक्सीन का ही विकल्प है और पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन कार्यक्रम काफी तेजी के साथ चल रहा है। हालांकि, वैक्सीनेशन कार्यक्रम के रास्ते में कई तरह की चुनौतियां भी हैं, जिनसे पार पाने की कोशिश लगातार अलग अलग देश कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों ब्राजील की एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें एक बेटा अपने पिता को कंधे पर बिठाकर वैक्सीन दिलवाने ले जा रहा है।

English summary

In Brazil, a son became 'Shravan Kumar' to get his father the vaccine and reached the vaccination center carrying the father on his back.