लुला डा सिल्वा ने ब्राजील के राष्ट्रपति पद की ली शपथ, वामपंथी सरकार से कैसे होंगे भारत के संबंध?

जायर बोल्सेनारो ने अपने कार्यकाल के दौरान भारत-ब्राजील संबंधों को काफी विस्तार दिया और पीएम मोदी के साथ उनकी बातचीत नियमित अंतराल पर होती रहती थी।

Brazil Lula da Silva becomes President: लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ब्राजील के नये राष्ट्रपति बन गये हैं और उन्होंने रविवार को देश के नये राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। ब्राजील में पिछले कुछ महीनों से राजनीतिक उथल पुथल मची रही है, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सेनारो ने चुनाव में मिली हार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और उनके समर्थक पिछले एक महीने से ज्यादा वक्त से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कई क्षेत्रों में हिंसक प्रदर्शन भी किए गये हैं। लिहाजा, लुला डा सिल्वा के राष्ट्रपति बनने के बाद अब राजनीतिक अस्थिरता खत्म होने की संभावना बन गई है।

