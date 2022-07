बिन लादेन का परिवार प्रिंस चार्ल्स पर क्यों मेहरबान? 1.19 मिलियन डॉलर डोनेशन देने का आरोप

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लंदन (यूके), 31 जुलाई: ब्रिटिश सिंहासन के उत्तराधिकारी प्रिंस चार्ल्स एक बहुत गंभीर आरोपों में घिर गए हैं। उनपर आरोप लगा है कि उन्होंने अपने एक ट्रस्ट के लिए 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन के परिवार वालों से दान के नाम पर मोटी रकम ली थी। 73 वर्षी/ ब्रिटिश राजकुमार पर इससे पहले हाल ही में कुछ इसी तरह के और भी गंभीर आरोप लग चुके हैं। उनकी संस्था पर एक सऊदी बिजनेसमैन से दान में मोटी रकम लेकर उसे ब्रिटिश नागरिकता दिए जाने के आरोप हैं, जिसमें जांच भी चल रही है।

English summary

Prince Charles, the heir to the British throne, has been embroiled in a very serious charge. He is accused of taking a huge amount in the name of donation from family of Osama bin Laden for one of his trusts