गार्ड से गुस्सा हुआ अमीर शख्स, बैंक से करोड़ों निकालकर बैंक कर्मचारियों से एक एक नोट हाथों से गिनवाए

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, अक्टूबर 23: चीन के एक अरबपति शख्स बैंक वालों से नाराज हो गया और उन्हें सजा देने के लिए बेहद अजीबोगरीब तरीका निकाला। चीनी शख्स ने बैंक वालों को सजा देने के लिए जो किया, उसे जानकर आप उसे साइको भी कह सकते हैं। बैंक के गार्ड ने अमीर शख्स को मास्क लगा लेने के लिए क्या कहा, वो आग बबूला हो गया और फिर बैंक से करोड़ों रुपये निकालने लगा।

English summary

Angry with the bank, a rich man took out crores of rupees and asked the bank employees to count them by hand.