चांद से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य सुलझा, दोनों किनारों में अंतर की वजह का पता चला

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

वाशिंगटन, 19 अप्रैल: वैज्ञानिकों ने चांद के दोनों किनारों में अंतर की वजह का पता लगा लिया है। शोधकर्ताओं को अपनी रिसर्च में पता चला है कि चांद का जो हमसे नजदीक वाला भाग है, उसमें ज्वालामुखी वाले लावा का प्रवाह बना हुआ है, जबकि दूर वाली छोर में ज्वालामुखी की वजह से बने गड्ढों की भरमार है। वैज्ञानिकों की एक बड़ी टीम ने इस अंतर के कारणों का पता लगाया है, जो अबतक अनसुलझा था और चांद पर कदम रखने के पांच दशक बाद भी पता नहीं था। इस शोध से चांद के बारे में और भी जानकारी जुटाने में मदद मिल सकती है।

English summary

Researchers solve the mystery of imbalance in the two sides of the Moon, a difference created by a terrible collision of asteroids billions of years ago