तालिबान पर पाकिस्तान को बड़ी डिप्लोमेटिक जीत? चीन और रूस के बाद ब्रिटेन ने किया इमरान खान का समर्थन!

oi-Abhijat Shekhar

लंदन/इस्लामाबाद, अगस्त 21: अंतर्राष्ट्रीय मान्यता लेने की कोशिश में लगे तालिबान को आने वाले दिनों में वैश्विक स्तर पर बड़ी कामयाबियां मिल सकती हैं और पूरी दुनिया से ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि तालिबान उनके लिए 'अछूत' रहने वाला नहीं है। पाकिस्तान लगातार तालिबान को मान्यता दिलाने की लिए अलग अलग देशों से संपर्क साध रहा है और एक दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और जर्मनी की चांसलर एंजला मर्केल से बात की थी और ब्रिटेन की तरफ से जो बयान आया है, उससे पता चलता है कि बोरिस जॉनसन इमरान खान की बात मान सकते हैं।

English summary

British PM Boris Johnson has said that he is ready to work with the Taliban if the need arises.