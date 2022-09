'रोहिंग्या मुसलमान हमारे ऊपर बोझ', बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने कहा, भारत निभा सकता है अहम जिम्मेदारी

International

oi-Abhijat Shekhar

ढाका, सितंबर 04: बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कल भारत दौरे पर आने वाली हैं और भारत दौरे से पहले उन्होंने भारतीय न्यूज एजेंसी एएनआई को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को देश के ऊपर 'बड़ा बोझ' बताया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि, रोहिंग्या प्रवासी बांग्लादेश पर एक "बड़ा बोझ" हैं और बांग्लादेश इस समस्या के समधान के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय तक अपनी बात पहुंचा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपनी मातृभूमि में लौट सकें। उन्होंने कहा कि, उन्हें लगता है कि भारत इस मुद्दे को हल करने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

English summary

Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina's visit to India is starting from tomorrow and she has said that Rohingya Muslims are a heavy burden on Bangladesh.