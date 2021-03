बांग्लादेश: हिन्दुओं के गांव पर मुस्लिम भीड़ का हमला, 80 से ज्यादा घर तोड़े, जमकर लूटपाट, याद आया मुहम्मद गोरी

International

oi-Abhijat Shekhar

ढाका: इस्लामिक देशों में अल्पसंख्यकों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश हिन्दुओं पर हिंसा के लिए कुख्यात हैं। पाकिस्तान में हर तीसरे दिन किसी ने किसी हिन्दू बेटी को अगवा किया जाता है तो धर्मपरिवर्तन की घटना अब पाकिस्तान के लिए अखबार की पहली हेडलाइंस भी नहीं रही हैं। लेकिन, बांग्लादेश में शुक्रवार को जिस तरह से हिन्दुओं के एक गांव पर हमला किया गया है उसने भारत पर हमला कर कत्लेआम मचा देने वाले लुटेरा मुहम्मद गोरी की याद दिला दी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं के एक गांव पर कट्टरपंथी मुस्लिमों की भीड़ ने हमला कर दिया और जमकर लूटपाट मचाई। कई लोगों ने इस हमले की तुलना मुहम्मद गोरी से करनी शुरू कर दी है, जिसने भारत में आक्रमण करने के बाद जमकर लूटपाट मचाई थी।

Yesterday houses and mandirs of Hindus were vandalized and looted by Muslims in Bangladesh. No case was filed,no criminal has been arrested. Hasina was busy with luxurious celebration of birth centenary of her father. pic.twitter.com/AvZGUS3nFf