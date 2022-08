क्रैश नहीं हुआ था PAK सेना का हेलीकॉप्टर, बलूचों ने किया था हमला, सेनानियों का दावा, झूठ बोल रही आर्मी

International

इस्लामाबाद, अगस्त 03: पाकिस्तानी सशस्त्र बल की मीडिया विंग ने एक दिन पहले दावा किया था, कि एक अगस्त को लापता हुआ पाकिस्तानी सेना का विमान 'दुर्घटनाग्रस्त' हो गया है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 6 जवान मारे गये हैं। लेकिन, अब बलूच विद्रोहियों ने दावा किया है, कि पाकिस्तानी सेना का विमान हादसे का शिकार नहीं हुआ था, बल्कि पाकिस्तानी सेना झूठ बो रही है और बलूच सशस्त्र विद्रोही समूहों के एक छत्र संगठन बलूच राजी आजोई संगर (बीआरएएस) ने हेलीकॉप्टर को मार गिराने की जिम्मेदारी ली है। बुधवार को बलूच विद्रोही समूह ने बलूचिस्तान के विंडार और नूरानी के पहाड़ी इलाकों में कम-उड़ान वाले पाकिस्तानी सैन्य हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने और गिराने की जिम्मेदारी ली है।

Baloch Raaji Aajoi Sangar (BRAS) accepts responsibility for targeting Pakistani helicopter and killing six senior military officials of the enemy forces

Baloch insurgents have claimed that the helicopter of the Pakistan Army did not crash in Balochistan, but they destroyed it.