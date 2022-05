दुर्लभ स्थिति के कारण 'स्थायी मुस्कान' के साथ पैदा हुई बच्ची

International

कैनबरा, 27 मई : मनुष्य के जीवन में कई ऐसे अवसर आते हैं, जहां वह प्रकृति के कारनामों से अंचभित हो जाता है। उसकी सोच वहां शून्य पड़ जाती है। प्रकृति के आगे सब बौने साबित हुए हैं। इन परिस्थितियों में मेडिकल साइंस भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। ऐसे ही एक दुर्लभ जन्मजात विसंगति (Rare Congenital Anomaly) के साथ पैदा हुई एक बच्ची सोशल मीडिया यूजर्स के चेहरे पर मुस्कान बिखेर रही है। दिसंबर 2021 में पैदा हुई आयला समर मुचा (Ayla Summer Mucha) को माइक्रोस्टोमिया (bilateral microstomia) की समस्या है। इसे दुर्लभ स्थिति कह सकते हैं, जो मौखिक सौंदर्य को प्रभावित करती है। इसके चलते बच्चे को 'स्थायी मुस्कान' मिल गई है, जिसने उसे सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर स्टार बना दिया है।

माता-पिता के लिए बड़ा झटका

बच्ची के माता-पिता क्रिस्टीना वर्चर (21 वर्षीय) और ब्लेज मुचा ( 20 वर्षीय) को डॉक्टर्स ने इस तरह की विसंगति की खबर दी। उन्होंने कहा कि आयला ने गर्भ में यह स्थिति विकसित की। वर्चर ने कहा, ब्लेज और मुझे इस स्थिति के बारे में पता नहीं था और न ही मैं मैक्रोस्टोमिया के साथ पैदा हुए किसी व्यक्ति से मिला था। इसलिए यह एक बहुत बड़ा झटका था।

अल्ट्रासाउंड स्कैन में भी नहीं सामने आई यह विसंगति

एक अध्ययन के अनुसार, दुनिया भर में इस स्थिति के केवल 14 मामले सामने आए हैं। लेकिन फ्लिंडर्स मेडिकल सेंटर के डॉक्टरों ने इसे पहली बार देखा है। सीजेरियन के लिए जाने से पहले वर्चर के अल्ट्रासाउंड स्कैन में भी असामान्य रूप से बड़े मुंह के खुलने का पता नहीं चला। आयला समर मुचा के माता-पिता उसकी चौड़ी मुस्कान को ठीक करने के लिए एक सर्जरी के बारे में डॉक्टरों से बात कर रहे हैं।

English summary

A baby born with a rare congenital anomaly is putting the smile on the faces of millions on social media users. Ayla Summer Mucha, born in December 2021, was diagnosed with bilateral microstomia, an ultra-rare condition, which affects the aesthetics and function of the oral cavity..