हर तरफ अंधेरा, एलियंस अटैक, परमाणु हमला... 2023 के लिए बाबा वेंगा की डराने वाली भविष्यवाणियां

बाबा वेंगा बुल्गारिया के रहने वाले थे। उनकी दोनों आंखों की रोशनी नहीं थी, फिर भी वो सब कुछ महसूस कर सकते थे। उन्होंने 9/11 के आतंकी हमलों, ब्रेक्सिट समेत कई भविष्यवाणियां की थीं, जो सच साबित होती चली गईं।

Baba Vanga Predictions List 2023: नास्त्रेदमस वुमन के नाम से मशहूर बल्गेरियाई भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की 2023 की भविष्यवाणियों ने लोगों को डरा दिया है। बाबा वेंगा ने 2023 के लिए जो भविष्यवाणियां की हैं, उसमें धरती पर एलियंस का हमला, परमाणु हमला और सूरज पर सुनामी की चेतावनी दी गई हैं और ये भविष्यवाणियां डराने वाली हैं। इनमें से हर भविष्यवाणी में धरती को तबाह करने की क्षमता है।

The 2023 predictions of Bulgarian Baba Venga have scared people, know why there is a danger of darkness spreading on the earth?