अजरबैजान ने हमले के बाद ईरान से अपने दूतावास को किया खाली, सभी अधिकारियों को निकाला बाहर

ईरान और अजरबैजान के बीच तनाव बढ़ने की एक और बड़ी वजह अजरबैजान का इजरायल में पहली बार अपने राजदूत को भेजने का फैसला था।

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

Azerbaijan evacuated Iran embassy staff: अजरबैजान ने ईरान से अपने दूतावास को खाली कर दिया है और उसने अपने दूतावास के सभी अधिकारियों को ईरान से बाहर निकाल लिया है। जर्मनी में स्थिति अजरबैजान के दूतावास ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने अजरबैजान के अधिकारियों को ईरान से बाहर निकलते हुए और बाकू में उतरते हुए दिखाया है। अजरबैजान ने ईरान की राजधानी तेहरान में अपने दूतावास पर किए गये हमले के बाद ये कदम उठाया है।

अजरबैजान ने अधिकारियों को निकाला

ईरानी विदेश मंत्रालय ने दूतावास को खाली करने की बात उस वक्त की थी, जब दो दिन पहले एक बंदूकधारी ने अजरबैजान दूतावास के बाहर एक सुरक्षा गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी थी और दो लोगों को घायल कर दिया था, जिसे अजरबैजान ने "आतंकवाद का काम" करार दिया है। तेहरान में पुलिस ने कहा है, कि उन्होंने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है और ईरानी अधिकारियों ने शुक्रवार की घटना की निंदा की है, लेकिन ईरान ने कहा है, कि जिस बंदूकधारी ने हमला किया था, उसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं था, बल्कि उसने अपने व्यक्तिगत मकसद के लिए हमला किया था। आपको बता दें, कि ईरान स्थिति अजरबैजान के दूतावास पर उस वक्त हमला किया गया था, जब ईरान के जातीय अल्पसंख्यक एजेरी के साथ होने पर वाले खराब व्यवहार को लेकर अजरबैजान के साथ उसका तनाव बढ़ गया है। एजेरी की संख्या अजरबैजान में ज्यादा है, लिहाजा दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है।

इजरायल को लेकर भी तनाव

ईरान और अजरबैजान के बीच तनाव बढ़ने की एक और बड़ी वजह अजरबैजान का इजरायल में पहली बार अपने राजदूत को भेजने का फैसला था। अजरबैजान ने इजरायल में अपना दूतावास खोल लिया है। वहीं, हमले के ठीक बाद, अजेरी के विदेश मंत्रालय ने कहा, कि उसने बाकू में ईरान के राजदूत को न्याय की मांग करने के लिए बुलाया था और तेहरान से दूतावास के कर्मचारियों को निकाला जाएगा, हालांकि उन्होंने इसने आगे कोई विवरण नहीं दिया था। इससे पहले मंत्रालय ने कहा था, कि गोलीबारी तेहरान द्वारा बेहतर सुरक्षा की मांग पर ध्यान नहीं देने का परिणाम है। सीटीवी फुटेज में हमलावर को दूतावास की इमारत में घुसते और दो लोगों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया है, बाद में उसे पकड़ लिया गया।



#WATCH | "After a deadly terrorist attack against Azerbaijan’s Embassy in Tehran, the Embassy staff & their family members have been evacuated from Iran. They’ve just arrived in Baku," Ambassador of Azerbaijan to Germany, Nasimi Aghayev tweets

(Video: Nasimi Aghayev) pic.twitter.com/FGobtev0px