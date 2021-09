विश्व का सबसे विशालकाय परमाणु पनडुब्बी बनाएगा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका-ब्रिटेन के साथ समझौता, आगबबूला हुआ ड्रैगन

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, सितंबर 16: अफगानिस्तान से अमेरिका को निकलने की जल्दबाजी क्यों थी, अब इसका पता चलने लगा है। ड्रैगन की गर्दन में रस्सी बांधने के लिए अमेरिका ने काफी तेजी के साथ काम शुरू कर दिया है और प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ मिलकर एक नया एलायंस बनाया है, जिसका मकसद सीधे तौर पर चीन को घेरना है। अमेरिका ने कहा है कि प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को काबू में करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के साथ एक बड़े नए गठबंधन में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी बेड़े का निर्माण करेगा। जो काफी ज्यादा विशालकाय और महाविध्वंसक होगा।

Australia, the US and the UK have together formed an 'aucus' to counter the rise of China in the Pacific. Under this, Australia will build the world's largest nuclear submarine.