ऑस्ट्रेलिया ने भी किया बीजिंग ओलंपिक का डिप्लोमेटिक बहिष्कार, भड़के चीन ने सुनाई 'नदी पहाड़' की कहानी

International

oi-Abhijat Shekhar

कैनबरा/वॉशिंगटन, दिसंबर 08: चीन से डायरेक्ट पंगा लेते हुए अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी बीजिंग ओलंपिक गेम्स का डिप्लोमेटिक बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है। चीन में मानवाधिकारों के हनन के बारे में चिंता जताते हुए बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया ने किसी भी राजनयिक को नहीं भेजने का फैसला किया है। जिसके बाद चीन आगबबूला हो गया है।

6 लाख करोड़ का इकोनॉमिक इंजेक्शन, चीन को सबक, पुतिन ने पांच घंटे में भारत के बड़े-बड़े काम कर दिए

English summary

After America, Australia has also announced a boycott of the Beijing Olympics, to which China reacted saying that the mountain cannot stop the river from reaching the sea.