जो बाइडेन के 80वें बर्थडे पर दुनिया में छिड़ी बड़ी बहस, क्या 2024 का चुनाव लड़ेंगे? बनेगा बड़ा रिकॉर्ड

oi-Artesh Kumar

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) 20 नवंबर को 80 साल के हो जाएंगे। अमेरिका के इतिहास में इससे पहले कभी किसी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में अपना 80वां जन्मदिन नहीं मनाया। व्हाइट हाउस में पहली बार 80 मोमबत्तियां लगाई जाएंगी या नहीं हम नहीं कह सकते लेकिन बाइडेन दोबारा राष्ट्रपति पद की रेस में हिस्सा लेने के मूड में हैं। वह ट्रंप के साथ रीमैच खेलने को तैयार हैं। हालांकि, इसके लिए वे अपने परिवार से सलाह ले सकते हैं।

Never before has a sitting US president faced 80 candles on a birthday cake — and the milestone that Joe Biden reaches on Sunday has undeniable ramifications as he ponders running again in 2024.