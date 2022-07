श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन, पीएम आवास से एक हजार से अधिक मूल्यवान कलाकृतियां गायब

International

oi-Artesh Kumar

कोलंबो, 23 जुलाई : इस महीने की शुरुआत में सरकार विरोधी प्रदर्शन (Sri Lanka Crisis) के क्रम में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन और पीएम के आधिकारिक आवास पर कब्जा जमा लिया था। पुलिस ने बताया कि, श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के आवास से पुरानी और मूल्यवान प्राचीन वस्तुओं सहित 1,000 से अधिक मूल्यवान कलाकृतियां गायब हो गई हैं।

English summary

More than 1,000 valuable artefacts, including items of vintage and antique value have reportedly gone missing from Sri Lanka’s Presidential Palace and Prime Minister’s official residence at Temple Trees here after irate anti-government protesters occupied these premises earlier this month, police said on Saturday.