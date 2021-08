आर्कटिक में मिल रहे हैं विनाशकारी संकेत, दुधिया रात और नारंगी शाम देख वैज्ञानिक ने की खतरनाक भविष्यवाणी

International

oi-Abhijat Shekhar

आर्कटिक, अगस्त 14: आर्कटिक में बर्फ की विशाल चट्टानों के बीच मौजूद 'अदृश्य दुनिया' के आसरे हमारी दुनिया को बचाने की कोशिश होने वाली है। पृथ्वी के प्रख्यात वैज्ञानिक वेन डेविडसन ने लगातार 40 सालों की खोज के बादज कहा है कि धरती पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, इसके संकेत आर्कटिक में मिल रहे हैं और आर्कटिक की अदृश्य दुनिया से ही पृथ्वी को बचाने का रास्ता निकलेगा। उन्होंने कहा कि, आर्कटिक में ऐसे लक्षण साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जिसे इंसान दरकिनार कर रहा है। आपको बता दें कि वेन डेविडसन वो शख्स हैं, जिन्होंने 2005 में ही कह दिया था कि आने वाले 20 सालों में अमेरिका में भीषण गर्मी पड़ेगी और उनकी भविष्यवाणी के सिर्फ 15 सालों में ही अमेरिका में इस साल भीषण गर्मी की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हुई है।

English summary

A scientist watching the Arctic predicts that the world is on a catastrophic path and the only way to escape is through the 'invisible world'.