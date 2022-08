मिस्र में जमीन के नीचे मिला प्राचीन सूर्य मंदिर, आखिर क्या हुआ था 4,500 साल पहले, एक और रहस्य का हुआ खुलासा

International

oi-Artesh Kumar

काहिरा, 2 अगस्त : दुनिया में सूर्य मंदिरों को लेकर कई सारे रहस्य हैं। प्राचीन काल से ही लोग सूर्य की पूजा करते आ रहे हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में सूर्य की उपासना का बड़ा महत्व बताया गया है। क्योंकि सूर्य सर्वशक्तिमान हैं। बता दें कि, भारत में कोणार्क सूर्य मंदिर को 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यह मंदिर काफी विशाल और इसकी भव्यता देखते ही बनती है। जानकारी के मुताबिक, मिस्र में भी एक प्राचीन सूर्य मंदिर की खोज हुई है। मिस्र के पुरातत्वविदों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि, ये मंदिर 4500 साल पुराना है। खोज से मिले संकेत बताते हैं कि ये पांचवें राजवंश के खोए हुए चार सूर्य मंदिरों में से एक का हो सकता है।

English summary

Researchers were conducting an excavation in the Abusir necropolis, near Saqqara in Egypt, when they discovered evidence of a mud-brick building and quartz blocks. But this find among the site consisting of 14 royal pyramids mastabas and tombs, could be special.