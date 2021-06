खतरे की घंटी: टूटने के कगार पर 180 लाख करोड़ टन वजनी बर्फ का हिस्सा, अंटार्कटिक के लिए चेतावनी जारी

International

नई दिल्ली, जून 12: वैज्ञानिकों ने दुनिया के लिए बहुत बड़ी चेतावनी जारी कर दी है और ये चेतावनी कोई सौ साल या दो सौ सालों के लिए नहीं है, बल्कि 20 सालों के बाद ही वैज्ञानिकों ने कहा है कि धरती पर बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अंटार्कटिका ग्लेशियर की रक्षा करने वाला 180 लाख करोड़ टन वजनी पाइन आइसलैंड ग्लेशियर अगले 20 सालों में टूट जाएगा और टूटा ग्लेशियर अंटार्कटिक से अलग हो जाएगा। पाइन आइसलैंड अंटार्कटिक के पश्चिमी हिस्से में स्थित है, जो अंटार्कटिका का रक्षा करता है, और पिछले कई सालों से लगातार ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से पिघलता जा रहा है।

English summary

Scientists have issued a big warning about Antarctica. It has been warned that Pine Island, which protects the Antarctic, will be destroyed in the next 20 years.