दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 7.0 रही तीव्रता

oi-Artesh Kumar

किंग एडवर्ड पॉइंट, 29 सितंबर : दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह ( South Sandwich Islands) में 7.0 तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप की गहराई जमीन से 10 किमी नीचे बताई जा रही है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके से दक्षिण जार्जिया से सटे इस द्वीप में भारी हलचल पैदा हो गई। फिलहाल अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है और सुनामी की भी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

English summary

An earthquake of magnitude 7.0 occurred in the South Sandwich Islands at around 8:33am. The depth of the earthquake was 10 km below the ground: National Center for Seismology