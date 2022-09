आज से 1200 साल पहले समंदर में डूब गया था 'ऐतिहासिक' जहाज, इजरायल में मिला समुद्री खजाना!

International

oi-Artesh Kumar

जेरूसलम, 23 सितंबर: प्राचीन काल में कई सच्ची घटनाएं ऐसी हुई थीं, जिनकी जानकारी किसी को नहीं है। शायद लोग उस समय किसी निर्जन इलाको, बियावान जंगलों या फिर समुद्र में आए तूफान में हुई घटना के बारे में जानकारी ही नहीं हुई होगी। या हो सकता है किसी किताब में इसका जिक्र हो या फिर कोई व्यक्ति उस घटना के बारे में जानता हो लेकिन उसे बताने का मौका ही न मिला हो। हालांकि, समय-समय पर ऐसे तथ्य हमारे हाथ लगते हैं जिसके बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। ऐसी ही एक 1,200 साल पहले समुद्र में हुई अनहोनी के बारे में पता चला है। जानकारी के अनुसार इजरायल के तट पर एक प्राचीन जहाज का मलबा मिला है। (An ancient shipwreck found off the shore of Israel and loaded with cargo)

English summary

An ancient shipwreck found off the shore of Israel and loaded with cargo from all over the Mediterranean shows that traders from the West still came to port even after the Islamic conquest of the Holy Land, researchers say.