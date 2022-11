आइंस्टीन और हाकिंग से तेज है 11 साल के यूसुफ का दिमाग, IQ स्कोर जानकर लोग दंग

International

oi-Artesh Kumar

एक 11 वर्षीय बच्चा यूसुफ शाह (Yusuf Shah) अपने तेज दिमाग की वजह से सुर्खियां बटोर रहा है। यूसुफ ने मेन्सा टेस्ट (Mensa test) में 162 उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं। लोगों का मानना है कि बच्चे का आइक्यू दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ( Albert Einstein) और स्टीफन हॉकिंग (Stephen Hawking) से भी ज्यादा है। उल्लेखनीय है इतना ज्यादा आइक्यू (IQ) दुनिया में केवल एक प्रतिशत लोगों का होता है। भौतिक विज्ञानी स्टीफन हाकिंग का आइक्यू स्कोर 160 था और वही आइंस्टीन का आइक्यू भी इसी के समान माना जाता है।



English summary

An 11-year-old boy, Yusuf Shah outperformed geniuses Albert Einstein and Stephen Hawking by receiving the highest score imaginable in a Mensa test. He scored 162 marks in the IQ test while the two legends are estimated to have had IQs of around 160, as per a report in the Yorkshire Evening Post.