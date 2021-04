अमेरिका: टेक्सास के पार्क में हुई अंधाधुंध गोलीबारी, 1 की मौत, 6 घायल

International

oi-Pallavi Kumari

टेक्सास: अमेरिका के टेक्सास के ब्रायन शहर के एक पार्क में अंधाधुंध गोलीबारी हुई। जिसमें एक की मौत हो गई है और 6 लोग घायल है। पुलिस फिलहाल फायरिंग करने वाले की तलाश कर रही है। वहीं एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। गोलीबारी की यह घटना टेक्सास के ब्रायन शहर के इंडस्ट्रियल पार्क में हुई है। स्थानीय समय के अनुसार घटना गुरुवार दोपहर 2:30 बजे की है। चश्मदीदों की मुताबिक हमला करने वाला कैंट मूर कैबिनेट्स का कर्मचारी माना जा रहा है।

गोलीबारी की ये घटना अमेरिका में ऐसे वक्त में हो रही है जब राष्ट्रपति जो बाइडेन सत्ता में आने के बाद पहली बार बंदूक नियंत्रण उपायों के तहत बंदूक हिंसा से जन स्वास्थ्य महामारी पर लगाम लगाने की कोशिस कर रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका में हो रही ही गोलीबारी पर चिंता जताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि देश में बंदूक से की गई हिंसा एक महामारी है और यह हमारे लिए शर्मनाक है।

#UPDATE | One person was killed & at least 4 others were wounded in a shooting at an industrial park in Bryan, Texas, said police: CNN https://t.co/xlmwg1zmz3