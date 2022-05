रूस को रोकने पाकिस्तान से फिर रिश्ता जोड़ रहा अमेरिका, बाइडेन के लिए पुतिन को छोड़ेंगे शहबाज?

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद/वॉशिंगटन, मई 08: दो दिन पहले अचानकर पाकिस्तान के नये विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के पास अमेरिका से फोन आता है। वहीं, अमेरिका, जिसने पिछले साल सितंबर के बाद से पाकिस्तान सरकार से तमाम उच्चस्तरीय बैठकें बंद कर दी थीं और पिछले साल सितंबर महीने में आखिरी बार पाकिस्तान और अमेरिका के विदेशमंत्रियों की बातचीत हुई थी, लेकिन बिलावल भुट्टो के पास अमेरिका से फोन आता है और फोन करने वाले शख्स का नाम एंटनी ब्लिंकन होता है, जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं।

इमरान को एक फोन तक नहीं, बिलावल भुट्टो को अमेरिका ने कॉल कर बुलाया, बाइडेन का ये कैसा खेल?

English summary

America has once again started refreshing relation with new government of Pakistan, will Shahbaz Sharif spoil the relationship with Putin for Biden?