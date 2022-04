अमेरिका: हिंदुओं को नवरात्रि का तोहफा, गणेश मंदिर के नाम पर रखा गया न्यूयॉर्क की सड़क का नाम

International

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली, 4 अप्रैल: अमेरिका में रहने वाले हिंदू धर्म के लोगों को वहां के प्रशासन ने नवरात्रि पर बड़ा तोहफा दिया है, जहां न्यूयॉर्क की एक फेमस सड़क का नाम अब आधिकारिक तौर पर 'गणेश टेम्पल स्ट्रीट' रखा गया है। इस सड़क पर गणेश भगवान का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसकी स्थापना दशकों पहले हुई थी। वैसे तो स्थानीय लोग पहले से ही इस सड़क को गणेश टेम्पल स्ट्रीट कहते थे, लेकिन अब प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी है। (वीडियो-नीचे)

Bowne Street in #Flushing is now also Ganesh Temple Street! What a day to celebrate.

Congratulations to Dr. Uma Mysorekar and everyone at the Hindu Temple Society of North America for all they do to spiritually support our families and uplift the collective soul of #Queens. pic.twitter.com/BPrIzMyaLi