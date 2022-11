US Inflation Data: अमेरिका में पिछले 12 महीनों में कम हुई मुद्रास्फीति, महंगाई के आंकड़ों में गिरावट

International

oi-Artesh Kumar

संयुक्त राज्य अमेरिका (America) में महंगाई के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है। इसका मतलब यह हुआ कि देश मुद्रास्फीति (Inflation) के दबाव से बाहर निकल रहा है। बिजनेस एक्सपर्ट बताते हैं कि, मुद्रास्फीति के दबाव के कारण विकास की रफ्तार धीमी हो गई थी। अमेरिकी श्रम विभाग ने बताया कि उपभोक्ता मुद्रास्फीति (Consumer Inflation) एक साल पहले की तुलना अक्टूबर में 7.7 प्रतिशत रही।

English summary

Price increases moderated in the United States last month in the latest sign that the inflation pressures that have gripped the nation might be easing as the economy slows and consumers grow more cautious. Consumer inflation reached 7.7 per cent in October from a year earlier and 0.4per cent from September, the Labour Department said on Thursday.