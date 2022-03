China Plane Crash: प्लेन में सवार सभी 132 लोगों की मौत, 2 मिनट में 30,000 फीट नीचे गिरा था विमान

International

नई दिल्ली, 26 मार्च। चीन के गुआंग्शी में हुए विमान हादसे में क्रू मेंबर समेत सभी 132 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है। हादसे में 120 मृतकों के डीएनए की पहचान की जा चुकी है। इस बड़े हादसे के बाद चाइना ईस्टर्न (Eastern China) ने अपने सभी बोइंग 737-800 (Boeing 737- 800) को बंद कर दिया है। शनिवार को चीन के नागरिक उड्डयन प्रशासन (China Civil Aviation) के उप निदेशक हू झेनजियांग ने विमान हादसे (China Plane Crash) में मौतों की संख्या की पुष्टि की। चीन के आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस सप्ताह दुर्घटनाग्रस्त हुए चीन के पूर्वी विमान में सभी 132 यात्रियों और क्रू मेंबर की मृत्यु हो गई।

चीनी मीडिया के अनुसार विमान गुआंग्शी के वुझोउ शहर के पास हादसे का शिकार हुआ था। हादसा इतना भयानक था कि प्लेन गिरते ही जोरदार धमाके साथ आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। आग ने इतना विकराल रुप धारण किया कि आसपास के पेड़ पौधे राख में बदल गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हादसे से उन्हें धक्का लगा है। हादसे की हाई लेवल कमेटी से जांच की जा रही है।

शनिवार को चीन की ओर से विमान हादसे (China Plane Crash) में मौतों के लेकर स्थिति स्पष्ट की गई। चीन के नागरिक उड्डयन प्रशासन के उप निदेशक हू झेनजियांग ने चीनी मीडिया के हवाले के कहा कि स सप्ताह दुर्घटनाग्रस्त हुए चीन के पूर्वी विमान में सभी 132 यात्रियों और क्रू मेंबर की मृत्यु हो चुकी है। चीन में इस बड़े हादसे को लेकर उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। अब तक 120 शवों की पहचान डीएनए टेस्ट की जरिए की जा चुकी है।

दुनियाभर में बोइंग के 4,200 विमान सेवा में हैं, जिनमें से 1,177 अकेले चीन के पास हैं। चीन में विमान दुर्घटना और एयरलाइन कंपनी चाइना ईस्टर्न (Chine Eastern) के सभी बोइंग 737-800 प्लेन की उड़ान बंद करने की घोषणा की गई है। जिसके बाद बोइंग के शेयरों में 8% तक की गिरावट दर्ज की गई। चीन में 1990 के दशक में विमान हादसे होते रहे हैं। इसके बाद कंपनियों ने इस पर ध्यान दिया और उड़ानों में नए विमान उपयोग किए जाने लगे। सरकार ने भी एविएशन की सख्त पॉलिसी बनाई। इस कारण हादसों की संख्या में काफी कमी आई।\

All 132 passengers and crew on a China Eastern plane that crashed this week died, Hu Zhenjiang, deputy director of the Civil Aviation Administration of China was quoted as saying by Chinese state media on Saturday: Reuters (1/2)