क्या आप एलियन पर विश्वास करते हैं? पांच खुफिया और स्पेस एजेंसी प्रमुख, जो मानते हैं कि एलियंस मौजूद हैं

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जून 17: पूरी दुनिया के लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, जब हम एक ब्रेकिंग न्यूज की कहानी सुने, कि नासा के एक उच्च रैंकिंग अधिकारी ने दावा किया है, कि आखिरकार उन्होंने अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज की है। लंबे समय से हम एलियंस से मिलने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से खुद को तैयार कर रहे हैं, जिनकी हमने लंबे समय से कल्पना की है कि ये राजसी, खगोलीय प्राणी हैं जो शायद हमसे काफी ज्यादा उन्नत हैं और जिनके पास शायद ऐसी शक्तियां हैं, जो पृथ्वी को भी खत्म कर सकती हैं।

चीन ने पहले किया एलियंस के सिग्नल पकड़ने का दावा, फिर रिपोर्ट किया डिलीट, क्या छिपा रहे जिनपिंग?

Do you believe in aliens? Know about the five space agency and intelligence chiefs who believe in the existence of aliens.