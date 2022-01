5G नेटवर्क से एयरलाइंस इंडस्ट्री पर खतरा? रद्द की गई एयर इंडिया की अमेरिका जाने वाली कई फ्लाइट्स

International

नई दिल्ली/वॉशिंगटन, जनवरी 19: क्या 5जी नेटवर्क की वजह से फ्लाइटों के संचालन में परेशानी होती है और अगर वास्तव से 5जी रेडिएशन से फ्लाइटों के संचालन में दिक्कतें आती हैं, तो फिर एविएशन इंडस्ट्री और 5जी टेक्नोलॉजी...दोनों को ही बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अमेरिका में 5जी नेटवर्क की लांचिंग से पहले 10 से ज्यादा एयरलाइंस कंपनियों के सीईओ ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि, अगर 5जी सेवा को लांच किया गया, तो उनके पायलट विमान नहीं उड़ा पाएगे, जिसके बाद भारत से अमेरिका जाने वाली एयर इंडिया की कई उड़ानो कों रद्द कर दिया गया है।

Many flights to the US have been canceled due to the 5G network. Is the aviation industry in danger because of 5G internet?