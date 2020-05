डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद WHO के चीफ बोले, हम कोरोना के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेंगे

oi-Ankur Singh

वॉशिंगटन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ टेड्रोस अधानोम को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर चेतावनी दी है कि अगर कोविड-19 को लेकर 30 दिन के भीतर कुछ पुख्ता परिणाम नहीं तो वह WHO की फंडिंग को हमेशा के लिए रोक देंगे। लेकिन ट्रंप के चेतावनी के बावजूद WHO के चीफ का कहना है कि वह वैश्विक बीमार के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करते रहेंगे। उन्होंने मंगलवरा को WHO की भूमिका का बचाव करते हुए कहा कि हम किसी भी अन्य व्यक्ति से ज्यादा जवाबदेही में विश्वास रखते हैं। 194 देशों की वर्चुअल मीटिंग के दौरान टेड्रोस ने कहा कि हम वैश्विक महारामी के खिलाफ दुनियाभर के देशों में बेहतर समन्वय के लिए रणनीतिक नेतृत्व जारी रखेंगे।

बता दें कि कोरोना वायरस संकट के दौर में अमेरिका लगातार विश्व स्वास्थ्य संगठन पर निशाना साध रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप WHO की क्षमता और विश्वसनीयता पर लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने WHO को अमेरिका द्वारा दी जाने वाली फंडिंग को रोकने की बात कही थी। लेकिन अब उन्होंने WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गेब्रिसस को एक पत्र लिखकर साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर 30 दिन के भीतर WHO अहम ठोस सुधार नहीं करता है तो वह अमेरिका द्वारा WHO को दी जाने वाली फंडिंग को हमेशा के लिए रोक देंगे। फिललहाल अमेरिका ने फंडिंग को अस्थायी रूप से फ्रीज कर रखा है। ट्रंप ने कहा कि अगर 30 दिन के भीतर कुछ ठोस सुधार नहीं हुआ तो वह WHO में अमेरिका की सदस्यता पर भी पुनर्विचार करेंगे।

WHO को लिखे गए इस पत्र को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है। बता दें कि पिछले महीने ट्रंप ने कोविड-19 की रोकधाम लेकर WHO द्वारा किए गए काम की समीक्षा करने की बात कही थी और अमेरिका की फंडिंग को रोक दिया था। ट्रंप की इस कार्रवाई के बाद WHO ने कहा था कि हम अभी भी इस महामारी के गंभीर संकट से लड़ रहे हैं, लिहाजा यह समय फंडिंग को रोकने का नहीं है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि क्या ट्रंप WHO को दी जाने वाली फंडिंग को रोकने के लिए कांग्रेस की सहमति हासिल कर सके हैं या नहीं। बता दें कि बिना कांग्रेस की सहमति के डोनाल्ड ट्रंप WHO की फंडिंग को रोक नहीं सकते हैं।

