न्यूजीलैंड में वोटिंग की आयु 18 से भी होगी कम! सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार करेगी सरकार

न्यूजीलैंड (New Zealand) मतदान (Voting) की उम्र 18 से घटाकर 16 करने पर विचार कर रहा है। दरअसल, सु्प्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के बाद वहां की सरकार वोट करने के लिए उम्र सीमा को घटाने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ( Prime Minister Jacinda Ardern) ने इसको लेकर संसद में एक कानून लाने का वादा किया है। बता दें कि, न्यूजीलैंड की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 16 और 17 साल के किशोरों को भी वोट देने की अनुमति देने के पक्ष में फैसला सुनाया है।

English summary

New Zealand is considering a law to allow 16-year-olds to vote after the Supreme Court ruled that the current voting age of 18 is discriminatory.