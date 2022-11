Twitter में आज से कर्मचारियों की छंटनी शुरू! खर्च घटाकर कंपनी को पटरी पर लाना चाहते हैं एलन मस्क

International

एलन मस्क (Elon Musk) ने ट्विटर (Twitter) के अधिग्रहण के बाद उसकी लागत घटाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। खबर है कि ट्विटर आज से कर्मचारियों की छंटनी शुरू (Twitter will start laying off employees) कर देगा। जानकार बताते हैं कि एलन मस्क कंपनी के बुनियादी ढांचे की लागत घटाकर करीब एक अरब डॉलर बचाना चाहते हैं। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क मैसेजिंग प्लेटफार्म को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करना चाहते हैं और इसी के तहत कंपनी में बड़े पैमाने पर छंटनी हो रही है।

English summary

Twitter said it will start laying off employees on Friday, as the new billionaire owner Elon Musk moves quickly after his big takeover to make the messaging platform financially sound.