टूट रहा है अफ्रीका, 5 करोड़ साल बाद बदल जाएगा दुनिया का नक्शा, हुई चौंकाने वाली भविष्यवाणी!

oi-Akarsh Shukla

अदिस अबाबा, 14 जनवरी। आज हम धरती पर मौजूद जिन 7 महाद्वीपों के बारे में जाते हैं, करोड़ों साल पहले उनका अस्तित्व ही नहीं था। क्या आप जानते हैं करोड़ों साल पहले धरती के सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे वैज्ञानिक पैंजिया कहते हैं। जमीन के नीचे मौजूद प्लेटों और चट्टानों के खिसकने से पैंजिया टूटा और सात महाद्वीपों में बंट गया। पृथ्वी लगातार खुद में बदलाव करती रहती है, और यह प्रक्रिया आज भी जारी है। क्या हो अगर आपसे कहें कि अफ्रीका महाद्वीर टूटकर दो हिस्सों में बंटने वाला है।

English summary

Africa to witness the birth of a new sea crack open up in ethiopia in 2005 has been expanding ever since