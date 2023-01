अफगानिस्तान में लॉन्च हुई पहली स्पोर्ट्स कार, तालिबान ने बताई अपने शासन की उपलब्धि, देखें वीडियो

15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और उसके बाद से ही अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। पिछले डेढ़ साल में देश की जीडीपी 30 प्रतिशत सिकुड़ चुकी है।

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

Afghanistan's First Sports Car: अफगानिस्तान के तालिबान शासकों ने देश में पहली बार स्पोर्ट्स कार लॉन्च होने पर देश वासियों को बधाई दी है और इसे अपने देश की उपलब्धि बताया है। रविवार को तालिबान के आधिकारिक प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कार के बर्फ में डोनट्स करते हुए ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है और इसके लिए अपनी सरकार को श्रेय दिया है।

'कश्मीर को भूल जाने में ही है भलाई', जानिए क्यों पाकिस्तानी विशेषज्ञ दे रहे भारत से दोस्ती की सलाह?

English summary

The first sports car has been launched in Afghanistan, which has been described as an achievement by the Taliban.