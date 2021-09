टूटने के कगार पर पहुंचा अफगानिस्तान, डोनेशन के पैसों पर जीने को मजबूर तालिबानी लड़ाके, खाद्य आपातकाल!

International

काबुल, सितंबर 15: काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान बहुत बुरी तरह से टूटने की स्थिति में आ गया है और भारी आर्थिक संकट का सामना करने को मजबूर है। अमेरिका पहले ही अफगानिस्तान के बैंक खातों को फ्रीज कर चुका है, जिससे अफगानिस्तान में बुरी तरह नकदी संकट पैदा हो गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ज्यादातर तालिबान लड़ाकों को कई महीनों से पैसा नहीं दिया गया है और जो माहौल बन रहा है, उसमें अफगानिस्तान की स्थिति पूरी तरह से ऑउट ऑफ कंट्रोल होता दिख रहा है।

A state of food emergency has arisen in Afghanistan and Taliban fighters are living on donations. Afghanistan is on the verge of collapse.