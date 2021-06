अमेरिकी फौज के हटते ही अफगानिस्तान की दुर्दशा शुरू, तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान का डबल गेम

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, जून 15: मई 2021 अफगानिस्तान के लिए एक खतरनाक खूनी महीना साबित हुआ है। जिसमें सालों से आतंकवाद से त्रस्त देश को और अस्थिर और राजनीतिक तौर पर बेबस कर दिया है। अमेरिकी नेतृत्व वाली अंतरराष्ट्रीय ताकतों के अफगानिस्तान से हटते ही कट्टरपंथी सुन्नी संगठन तालिबान ने अल-कायदा के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना शुरू कर दिया है और एक बार फिर से अफगानिस्तान अशांति की आग में धधकने लगा लगा है। तालिबान ने कट्टरपंथी इस्लामी ताकतों के साथ गठजोड़ फिर से मजबूत करना शुरू कर दिया है और सत्ता को गिराने के लिए धमाकों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। और अफगानिस्तान की अशांति के पीछे अगर सबसे ज्यादा जिम्मेदार कोई है, तो वो है पाकिस्तान।

अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की ब्लैकमेलिंग, विदेश मंत्री ने कहा- शांति प्रक्रिया बिगड़ी तो नहीं लेंगे जिम्मेदारी

English summary

With the help of Pakistan, the Taliban is destroying the peace of Afghanistan very fast again. Due to which the situation in Afghanistan has become very critical.