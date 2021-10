बड़े संकट में फंस सकती है अफगानिस्तान की राजधानी, अंधेरे में डूूब सकता है काबुल

International

काबुल, अक्टूबर 05: अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान को कब्जा किए अब डेढ़ महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब धीरे-धीरे तालिबान को सरकार चलाने के लिए आटे-दाल का भाव पता चल रहा है। अब खबर आ रही है कि बहुत जल्द अफगानिस्तान बहुत बड़ी संकट में फंस सकता है और कुछ ही दिनों बाद देश की राजधानी अंधेरे में डूब जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, तालिबान के पास पैसे नहीं हैं कि वो बिजली कंपनियों को पैसे दे सके।

English summary

A huge power crisis can arise in Kabul, the capital of Afghanistan. Electricity supply may be cut off in Kabul due to non-payment of electricity bill.