मारपीट के बाद अफगान खिलाड़ी भागने की कर रहा कोशिश, बना लिया नकली आधार कार्ड और पासपोर्ट : परवीन डबास

oi-Artesh Kumar

काबुल/नई दिल्ली, 28 जून : अफगानिस्तान के एमएमए स्टार (Mixed Martial Arts) अब्दुल अजीम बदाक्षी 24 जून को नई दिल्ली में मैट्रिक्स फाइट नाइट 9 में भारतीय एमएमए फाइटर श्रीकांत शेखर पर कथित रूप से हमला किया था। जानकारी के मुताबिक, रिंग के बाहर हुए विवाद में अफगान खिलाड़ी बदाक्षी ने श्रीकांत पर हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था। बॉलीवुड एक्टर और टॉक शो एक्सपर्ट परवीन डबास ने ट्वीट कर अफगान के खिलाड़ी अब्दुल बदाक्षी पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए हैं।

Afghan MMA fighter Abdul Azim Badakshi holding two passports, Afghani and Indian and having made an Aadhar card (god knows how) is attempting to flee tonight…not sure if FIR has been filed yet by @DelhiPolice am being told same is being done under bailable offences pic.twitter.com/kIQVUIFxJp